Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, будет ли он смотреть матч «Зенита» с «Пари НН»

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, будет ли он смотреть матч «Зенита» с «Пари НН»
Станислав Агкацев
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, планирует ли он посмотреть матч санкт-петербургского «Зенита» с «Пари Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 4 мая, начало — в 19:30 мск. В субботу, 3 мая, «Краснодар» дома обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Где будете смотреть матч «Зенита» и «Пари НН»?
— Не знаю. Наверное, дома. Не хотим рассчитывать на соперников. Мы хотим свои игры забирать, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» после 27 встреч возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025, заработав 61 очко.

Материалы по теме
Фото
Галицкий следил за успехом «Краснодара», Сперцян прыгал от радости. Фото с матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android