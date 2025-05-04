Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, будет ли он смотреть матч «Зенита» с «Пари НН»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, планирует ли он посмотреть матч санкт-петербургского «Зенита» с «Пари Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 4 мая, начало — в 19:30 мск. В субботу, 3 мая, «Краснодар» дома обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.

— Где будете смотреть матч «Зенита» и «Пари НН»?

— Не знаю. Наверное, дома. Не хотим рассчитывать на соперников. Мы хотим свои игры забирать, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Краснодар» после 27 встреч возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025, заработав 61 очко.