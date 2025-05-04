«Зенит» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

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