Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:30

«Зенит» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 54 очка за 26 матчей. «Пари НН» заработал 23 очка после 26 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Ахмат» забил ответный мяч ЦСКА! Команды не жалеют друг друга! LIVE
Live
«Ахмат» забил ответный мяч ЦСКА! Команды не жалеют друг друга! LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android