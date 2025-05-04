«Челси» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 4 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Энцо Марески набрала 60 очка за 34 матча. «Ливерпуль» заработал 82 очка после 34 игр. Подопечные Арне Слота располагаются на первой строчке.

В следующем туре «синие» встретятся с «Ньюкаслом» (11 мая), а «красные» — с «Арсеналом» (11 мая).

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