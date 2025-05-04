Сафонов получил оценку 5,8 за матч «ПСЖ» со «Страсбургом» в Лиге 1 по версии Flashscore

«Пари Сен-Жермен» уступил «Страсбургу» (1:2) в матче 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил голы на 20-й (автогол от Лукаса Эрнандеса) и 45+3-й минутах. Интернет-портал Flashscore поставил голкиперу оценку 5,8 по итогам игры.

Самым худшим игроком встречи признан защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес, который закатил мяч в свои ворота на 20-й минуте. Футболист получил оценку 5,7 и был заменён сразу после перерыва.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 78 очков. В следующем туре подопечные Луиса Энрике сыграют с «Монпелье». Матч состоится 10 мая, начало — в 22:00 мск.