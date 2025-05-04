«Реал» назначил цену за Родриго, вингер интересен «Ман Сити» и «Арсеналу» — Relevo

Мадридский «Реал» рассматривает продажу крайнего нападающего Родриго Гоэса грядущим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «сливочные» назначили стартовую цену за бразильского футболиста в размере € 100 млн. Интерес к Родриго проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Подчёркивается, что 24-летний нападающий хочет провести беседу с Хаби Алонсо, который должен возглавить «Реал» летом, чтобы узнать о своей роли в команде, после чего будет принято решение.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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