Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Воробьёв назвал обидным вылет из Кубка России

Игрок «Локомотива» Воробьёв назвал обидным вылет из Кубка России
Дмитрий Воробьёв
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал вылет команды из Кубка России на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Ростовом» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27'     0:2 Голенков – 87'    

«Игра с «Оренбургом» нам вроде бы давалась. Мы делали простые ошибки, после чего соперник смог реализовать свой момент.

Естественно, обидно, что вылетели из Кубка России. Но сейчас у нас задача прежняя — выигрывать каждый матч. Шансы бороться за призовые места всегда есть, нужно верить», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 27 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 11 мая, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Фото
Вратарь «Оренбурга» страдал на носилках, Сулейманов толкал соперника. Фото ничьей с «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android