Игрок «Локомотива» Воробьёв назвал обидным вылет из Кубка России

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал вылет команды из Кубка России на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов с «Ростовом» (0:2).

«Игра с «Оренбургом» нам вроде бы давалась. Мы делали простые ошибки, после чего соперник смог реализовать свой момент.

Естественно, обидно, что вылетели из Кубка России. Но сейчас у нас задача прежняя — выигрывать каждый матч. Шансы бороться за призовые места всегда есть, нужно верить», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 27 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 11 мая, начало — в 16:30 мск.