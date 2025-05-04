Агент Марина ответил на вопрос о возможном продлении контракта игрока с «Оренбургом»

Хосе Луис Родригес, агент 27-летнего нападающего «Оренбурга» Химми Марина, ответил на вопрос о потенциальной пролонгации контракта футболиста с клубом.

«Да, мы на связи с «Оренбургом» на предмет нового контракта. В данный момент мы сосредоточены на возвращении Химми на поле, а в конце сезона решим, какой вариант лучше всего подойдет для него», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Марин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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