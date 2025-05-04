Артём Дзюба рассказал, собирается ли продлевать контракт с «Акроном»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба заявил, что продление трудового контракта с тольяттинской командой будет для него приоритетным вариантом в следующем сезоне.

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— Слышал, что если «Акрон» остаётся в РПЛ, то ты продлишь контракт. Теперь «Акрон» на 99% остался в лиге. Можешь подтвердить или опровергнуть?

— Нет, не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет «Акрон», это действительно так, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

После 27 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. В следующем туре подопечные Заура Тедеева сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится 11 мая, начало — в 14:00 мск.