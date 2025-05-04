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Карпин одним словом ответил, стоит ли ждать Сантоса в сборной России на июньские матчи

Карпин одним словом ответил, стоит ли ждать Сантоса в сборной России на июньские матчи
Дуглас Сантос
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Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин рассказал, получит ли вызов в российскую сборную левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью. Игра с Нигерией состоится 6 июня в Москве, а с Беларусью 10 июня в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим», — сказал Карпин Legalbet.

В нынешнем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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