Месси прервал четырёхматчевую серию без голевых действий, забив в игре МЛС
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37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прервал серию без результативных действий из четырёх матчей, отметившись голом во встрече МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1). Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 67-й минуте игры.
США — Major League Soccer . МЛС
04 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
1:0 Пико – 9' 2:0 Вейгандт – 33' 3:0 Суарес – 39' 3:1 Sofo – 43' 4:1 Месси – 67'
Всего в нынешнем сезоне 37-летний игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 20 млн.
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