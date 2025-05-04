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Нененко: я обыгрывал «Спартак» в Воронеже — это один из последних шансов для «Факела»

Нененко: я обыгрывал «Спартак» в Воронеже — это один из последних шансов для «Факела»
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором воронежский клуб встретится со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 4 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шансов у «Факела» будет ещё несколько, но матч со «Спартаком» — один из последних. К сожалению, у команды в первую очередь нет игры. В отличие от того же «Оренбурга», который весной играет хорошо, — хочу, чтобы они остались.

Я с «Факелом» и «Спартак» обыгрывал в Воронеже, и «Локомотив», и другие топ-команды. Надеюсь, что и теперь будет хотя бы какой-то результат. Конечно, плюс в том, что у «Спартака» не сыграют Бабич и Мартинс, но они и вторым составом могут «Факел» обыгрывать», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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