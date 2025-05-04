Сульшер — о результатах «МЮ»: тяжело смотреть, когда твоя семья страдает

Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о последних результатах команды. После 34 туров АПЛ манкунианцы набрали 39 очков и занимают 15-е место.

«Манчестер Юнайтед» — моя семья. Этот клуб всегда будет частью меня. В футболе не должно быть сожалений, ведь ты становишься в привилегированное положение, когда получаешь возможность работать в таких клубах. Однако мне тяжело смотреть на происходящее, потому что это как твоя семья, которая испытывает трудности. Смотреть на турнирную таблицу по выходным всегда нелегко», — сказал Сульшер.

Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: