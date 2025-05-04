Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер — о результатах «МЮ»: тяжело смотреть, когда твоя семья страдает

Сульшер — о результатах «МЮ»: тяжело смотреть, когда твоя семья страдает
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о последних результатах команды. После 34 туров АПЛ манкунианцы набрали 39 очков и занимают 15-е место.

«Манчестер Юнайтед» — моя семья. Этот клуб всегда будет частью меня. В футболе не должно быть сожалений, ведь ты становишься в привилегированное положение, когда получаешь возможность работать в таких клубах. Однако мне тяжело смотреть на происходящее, потому что это как твоя семья, которая испытывает трудности. Смотреть на турнирную таблицу по выходным всегда нелегко», — сказал Сульшер.

Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год.

Материалы по теме
Усэйн Болт назвал трёх игроков, которых подписал бы в «Манчестер Юнайтед»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android