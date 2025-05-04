Эдуард Сперцян установил уникальный рекорд в РПЛ
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Поразив ворота «Рубина» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1), футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян стал первым центральным полузащитником в XXI веке, забившим как минимум 10 голов в трёх сезонах подряд в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5' 2:0 Тормена – 40' 2:1 Рожков – 83'
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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