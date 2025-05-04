«Краснодар» поздравил Сперцяна с уникальным голевым достижением в РПЛ

«Краснодар» в телеграм-канале поздравил атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна с тем, что, отметившись мячом в игре 27-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1), он стал первым центральным полузащитником в XXI веке, забившим как минимум 10 голов в трёх сезонах подряд в Российской Премьер-Лиге.

«Очередное уникальное достижение в активе нашего капитана. Поздравляем Эдо!» — написано в телеграм-канале «быков».

Полузащитник отметился голом на пятой минуте, забив с пенальти.

Всего в нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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