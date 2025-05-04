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Клопп сожалеет об отказе возглавить «Реал» — Marca

Клопп сожалеет об отказе возглавить «Реал» — Marca
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп несколько недель назад сообщил руководству мадридского «Реала», что испытывает сомнения относительно возможности возглавить «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент немецкий специалист сожалеет об отказе занять должность главного тренера «Королевского клуба». Подчёркивается, что теперь Клопп не сможет получить назначение в «Реал», поскольку испанский гранд уже достиг соглашения с Хаби Алонсо, тренирующим леверкузенский «Байер».

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти объявит об уходе из клуба на последней неделе мая.

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