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Сборная Бразилии хочет подписать Анчелотти после матча «Реала» с «Барселоной» — AS

Сборная Бразилии хочет подписать Анчелотти после матча «Реала» с «Барселоной» — AS
Карло Анчелотти
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Сборная Бразилии хочет подписать трудовое соглашение с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти на следующий день после матча клуба с каталонской «Барселоной» в 35-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает AS. «Эль класико» состоится 11 мая, начало – в 17:15 мск.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, итальянский специалист достиг соглашения с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF). Утверждается, что Анчелотти отдаёт приоритет работе в «Реале», но CBF стремится в скором времени заключить контракт. Якобы CBF хочет подписать соглашение с новым главным тренером 12 мая, на следующий день после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании.

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Сельтой». Матч состоится 4 мая, начало – в 15:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляют сине-гранатовые, у которых 79 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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