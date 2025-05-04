Сборная Бразилии хочет подписать Анчелотти после матча «Реала» с «Барселоной» — AS

Сборная Бразилии хочет подписать трудовое соглашение с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти на следующий день после матча клуба с каталонской «Барселоной» в 35-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает AS. «Эль класико» состоится 11 мая, начало – в 17:15 мск.

По информации источника, итальянский специалист достиг соглашения с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF). Утверждается, что Анчелотти отдаёт приоритет работе в «Реале», но CBF стремится в скором времени заключить контракт. Якобы CBF хочет подписать соглашение с новым главным тренером 12 мая, на следующий день после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании.

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Сельтой». Матч состоится 4 мая, начало – в 15:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляют сине-гранатовые, у которых 79 очков.