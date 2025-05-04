Варди объяснил, почему свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра в матче АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди рассказал, почему принял решение остановить матч 35-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (2:0) после того, как главный арбитр встречи Дэвид Уэбб получил повреждение. Футболист «лис» подошёл к лежащему судье и свистнул в его свисток.

«Я увидел, как «Саутгемптон» прорывался по левому флангу, и решил, что если судья упадёт [на газон], то я дам свисток, чтобы остановить игру», — приводит слова Варди Goal.

В нынешнем сезоне Варди принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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