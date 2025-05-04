Экс-президент «Торпедо»: «Балтика» излишне уверовала в победу при домашних трибунах

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о матче чёрно-белых с калининградской «Балтикой» (1:0) в 31-м туре Первой лиги сезона-2024/2025.

«Балтика» излишне уверовала в победу над «Торпедо» при полных домашних трибунах. Но автозаводцы молодцы — не позволили «Балтике» оформить выход в РПЛ в матче с ними, а за собой оставили право бороться за второе место», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 66 очков после 31 игры. «Торпедо» после аналогичного количества матчей занимает второе место (58 очков).