Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо»: «Балтика» излишне уверовала в победу при домашних трибунах

Экс-президент «Торпедо»: «Балтика» излишне уверовала в победу при домашних трибунах
Александр Тукманов
Комментарии

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов высказался о матче чёрно-белых с калининградской «Балтикой» (1:0) в 31-м туре Первой лиги сезона-2024/2025.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

«Балтика» излишне уверовала в победу над «Торпедо» при полных домашних трибунах. Но автозаводцы молодцы — не позволили «Балтике» оформить выход в РПЛ в матче с ними, а за собой оставили право бороться за второе место», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 66 очков после 31 игры. «Торпедо» после аналогичного количества матчей занимает второе место (58 очков).

Материалы по теме
Чудо-серия «Балтики» — всё! Вместо выхода в РПЛ сегодня — проиграли конкуренту при рекорде
Чудо-серия «Балтики» — всё! Вместо выхода в РПЛ сегодня — проиграли конкуренту при рекорде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android