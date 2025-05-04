Экс-президент «Торпедо» Тукманов: остерёгся бы говорить, что клуб точно выйдет в РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил шансы московского клуба на выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги.

«Я бы пока поостерёгся говорить, что «Торпедо» точно выйдет в РПЛ. «Черноморец» и «Сочи» отстают совсем немного. Шансы безусловно хорошие. Надо обыграть «Шинник», суметь не проиграть в Сочи. Тогда мы все порадуемся, но пока подождём», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 тура Первой лиги «Торпедо» набрало 58 очков и на текущий момент занимает второе место. На третьей строчке находится «Черноморец» с 57 очками, на четвёртой — «Сочи» (56).

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