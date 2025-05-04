В раздевалке «Реала» уверены, что Хаби Алонсо возглавит команду летом — AS

В раздевалке мадридского «Реала» активно обсуждают, что грядущим летом новым главным тренером «сливочных» станет Хаби Алонсо, который сменит на этом посту Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.
По информации источника, в стане «Королевского клуба» также не сомневаются, что итальянский специалист в скором времени возглавит бразильскую национальную команду.
В леверкузенском «Байре», нынешнем клубе Алонсо, готовятся к уходу испанского специалиста и рассматривают варианты ему на замену. Одним из кандидатов на должность главного тренера «фармацевтов» является Иманол Альгуасиль, который покинет «Реал Сосьедад» по окончании сезона.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: