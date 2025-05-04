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Отец Кузяева ответил, когда будет решаться вопрос о продлении контракта игрока с «Гавром»

Отец Кузяева ответил, когда будет решаться вопрос о продлении контракта игрока с «Гавром»
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Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос о контракте 32-летего футболиста с французским клубом, заканчивающемся грядущим летом.

– По продлению контракта с «Гавром» уже общались? Хотели бы остаться там?
– Всё после окончания сезона, — сказал Кузяев‑старший «Матч ТВ».

Кузяев выступает в составе «Гавра» с лета 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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