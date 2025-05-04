Гендиректор «Черноморца»: идём к выходу в РПЛ без громких выкриков — здесь не бывает легко

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, что команда ставит перед собой задачу выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Игра и внутреннее состояние команды располагает к тому, чтобы задача могла быть решена. Мы идём к этому без громких заявлений и выкриков, что мы уже в Премьер-Лиге. Планомерно работаем совместно с тренерским штабом и игроками. Календарь на концовку сезона у нас действительно сложный — в этой лиге никому не бывает легко», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Олега Василенко сыграют с калининградской «Балтикой». Матч состоится 10 мая, начало — в 16:00 мск.