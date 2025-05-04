Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Черноморца»: идём к выходу в РПЛ без громких выкриков — здесь не бывает легко

Гендиректор «Черноморца»: идём к выходу в РПЛ без громких выкриков — здесь не бывает легко
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, что команда ставит перед собой задачу выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Игра и внутреннее состояние команды располагает к тому, чтобы задача могла быть решена. Мы идём к этому без громких заявлений и выкриков, что мы уже в Премьер-Лиге. Планомерно работаем совместно с тренерским штабом и игроками. Календарь на концовку сезона у нас действительно сложный — в этой лиге никому не бывает легко», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Олега Василенко сыграют с калининградской «Балтикой». Матч состоится 10 мая, начало — в 16:00 мск.

Материалы по теме
Чемпиона узнаем уже в следующие выходные? А кто вообще идёт в РПЛ? Обзор тура Первой лиги
Видео
Чемпиона узнаем уже в следующие выходные? А кто вообще идёт в РПЛ? Обзор тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android