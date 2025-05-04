«Брентфорд» — «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 4 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Франка набрала 49 очков за 34 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 39 очков после 34 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: