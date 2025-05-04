В «Спартаке» высказались об отсутствии Максименко и Денисова в заявке на матч с «Факелом»

В пресс-службе «Спартака» рассказали об отсутствии вратаря Александра Максименко и защитника Даниила Денисова в заявке на матч 27-го тура чемпионата России с «Факелом», который состоится сегодня, 4 мая.

«У Максименко и Денисова небольшие мышечные повреждения, пока они восстанавливаются», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.

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