Гендиректор «Черноморца» заявил, что у клуба нет ясности, где играть в случае выхода в РПЛ

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, что будет делать команда со стадионом в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу. Нынешний домашний стадион «Черноморца» не подходит под требования РПЛ.

«Всю неделю потратил, чтобы всем об этом рассказать. Пока нет ясности, где «Черноморец» будет играть в случае выхода в РПЛ. Ничего, что я мог бы вам рассказать, точно нет», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 сыгранного матча «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 57 очков. В следующем туре подопечные Олега Василенко сыграют с калининградской «Балтикой». Матч состоится 10 мая, начало — в 16:00 мск.