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«Зенит» объявил о возвращении Москвичёва для прохождения реабилитации после травмы

«Зенит» объявил о возвращении Москвичёва для прохождения реабилитации после травмы
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«Зенит» в своём телеграм-канале объявил о возвращении в Санкт-Петербург вратаря Богдана Москвичёва, находившегося в аренде в «Оренбурге», для прохождения реабилитации после травмы.

«Богдан Москвичёв пройдёт восстановление в Петербурге.

Вратарь сине-бело-голубых, арендованный «Оренбургом» до конца сезона, получил повреждение в матче с московским «Локомотивом». Игроку была диагностирована травма передней крестообразной связки. Восстановление вратаря пройдёт в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита».

Сине-бело-голубые желают вратарю здоровья, сил и скорейшего возвращения на поле!» — сказано в заявлении «Зенита».

Матч 27-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:1) состоялся вчера, 3 мая. Москвичёв был арендован «Оренбургом» минувшим летом. За этот период 21-летний вратарь принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль».

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