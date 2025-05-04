Экс-президент «Торпедо» Тукманов высказался о ходе строительства нового стадиона команды

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов сообщил о планах играть на новом стадионе в следующем году.

«Болельщики внимательно следят за ходом строительства стадиона и ждут этого, обмениваются мнением. Стройка проходит у них на глазах, и в планах — играть на новой арене уже в следующем году. Если «Торпедо» к этому моменту будет в Премьер-лиге, это было бы здорово», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 31 тура Первой лиги «Торпедо» набрало 58 очков и на текущий момент занимает второе место. На третьей строчке находится «Черноморец» с 57 очками, на четвёртой — «Сочи» (56).

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