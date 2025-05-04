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«Реал» должен провести один матч с «Фенербахче» по контракту с Гюлером — Сабунджуоглу

«Реал» должен провести один матч с «Фенербахче» по контракту с Гюлером — Сабунджуоглу
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При переходе крайнего нападающего Арды Гюлера из «Фенербахче» в мадридский «Реал» летом 2023 года в его контракт был включён пункт, согласно которому при достижении им отметки в 50 сыгранных матчей за «сливочных» турецкий клуб получает право провести одну товарищескую встречу с испанским грандом. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также «Фенербахче» получил от «Реала» бонус в размере € 4 млн.

50-м матчем Гюлера в составе «сливочных» стала встреча с «Барселоной» в финале Кубка Испании. В этой игре «Реал» уступил со счётом 2:3. За период выступлений в испанском гранде Гюлер забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.

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