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AS: Левандовски сможет сыграть с «Интером» в матче ЛЧ, Алекс Бальде — нет

AS: Левандовски сможет сыграть с «Интером» в матче ЛЧ, Алекс Бальде — нет
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отправится с командой в Милан на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (6 мая). Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, не исключено, что 36-летний форвард сможет провести на поле 25-30 минут. В раздевалке сине-гранатовых называют «чудом» восстановление Левандовского, поскольку он пришёл в норму спустя две недели после того, как повредил подколенное сухожилие левой ноги.

При этом в матче с «Интером» из-за травмы не сможет сыграть левый защитник Алекс Бальде. В первой встрече с миланским клубом повреждение получил другой крайний защитник «Барселоны», Жюль Кунде.

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