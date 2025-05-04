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Пикущак: «Краснодар» на верном пути, команда справилась с собой после проигрыша «Зениту»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной Молдавии Игорь Пикущак высказался об успехах «быков» в последних матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Краснодар» показывает хороший результат, заслуженно идёт на первом месте. Команда определённо хорошо справилась с собой после проигрыша «Зениту». Идут по верному пути. Остаются матчи с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо» — трудные игры.

Если оступятся с ЦСКА, это может быть критично. Желательно не допускать ошибок и выиграть всю концовку», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.