Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пикущак: «Краснодар» на верном пути, команда справилась с собой после проигрыша «Зениту»

Пикущак: «Краснодар» на верном пути, команда справилась с собой после проигрыша «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной Молдавии Игорь Пикущак высказался об успехах «быков» в последних матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Краснодар» показывает хороший результат, заслуженно идёт на первом месте. Команда определённо хорошо справилась с собой после проигрыша «Зениту». Идут по верному пути. Остаются матчи с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо» — трудные игры.

Если оступятся с ЦСКА, это может быть критично. Желательно не допускать ошибок и выиграть всю концовку», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским ЦСКА.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Пикущак: «Краснодар» не разбрасывается условиями, которые может себе позволить «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android