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Станкович — о матче «Спартака» с «Факелом»: мы должны быстро адаптироваться к газону

Станкович — о матче «Спартака» с «Факелом»: мы должны быстро адаптироваться к газону
Деян Станкович
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча с воронежским «Факелом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Встреча состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Сегодня вы играете против команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице. В чём сложности подготовки к таким матчам?
— Самая главная сложность заключается в том, чтобы восстановиться физически и ментально. Плюс у нас есть определённые проблемы с травмами. Тем не менее у нас есть ребята, которые готовы сегодня выйти и сделать то, что нужно.

— Из-за дисквалификации матч пропустит Барко. Как изменится игра «Спартака» в его отсутствие?
— У нас есть нужные качества, чтобы его заменить, попробовать что-то другое. Естественно, его будет не хватать, но у нас есть ребята, которые готовы его заменить.

— Искусственный газон — это фактор в пользу «Факела»?
— Мы должны будем как можно быстрее адаптироваться. Это не первый раз, когда мы играем на искусственном покрытии, поле одинаковое как для нас, так и для «Факела». Конечно, «Факел» играет здесь больше, он тренируется здесь, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.

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