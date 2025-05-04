Стала известна позиция «Реала» относительно будущего Гюлера в клубе

20-летний нападающий Арда Гюлер рассматривается руководством мадридского «Реала» как ключевая часть долгосрочного проекта клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» уже отклонили несколько предложений о трансфере и аренде турецкого футболиста. В том числе в минувшем году отказ получил леверкузенский «Байер», возглавляемый Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что именно Алонсо станет новым главным тренером «Реала» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: