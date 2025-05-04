«Как это возможно?» Сульшер раскритиковал боссов «МЮ» из-за продажи Мактоминея в «Наполи»

Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подверг критике руководство «красных дьяволов» за решение продать полузащитника Скотта Мактоминея в «Наполи» минувшим летом.

«Я не понимаю, как вы могли продать Скотта. Скотт и Фред были футболистами, на которых можно было положиться и которые выкладывались на 100%. Как можно было продать Скотта? Это выше моего понимания», — сказал Сульшер.

Мактоминей является выпускником академии «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он принял участие в 255 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и восемью результативными передачами. Контракт шотландского футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2028 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: