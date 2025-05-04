Экс-президент «Торпедо»: можно усилиться и российскими игроками, но где их брать?

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о комплектации состава московской команды в случае выхода в РПЛ на следующий сезон.
«Нет уверенности в том, что «Торпедо» достойно выступит в РПЛ в следующем сезоне в случае выхода туда. Команду наверняка кто-то покинет, будут новые приобретения — рано об этом говорить. Давайте дождёмся завершения этого сезона и посмотрим, как «Торпедо» будет комплектоваться.
Состав должен быть соответствующий уровню Премьер-Лиги. Не говорю, что нужно закупать иностранцев, можно усилиться и отечественными игроками. Но где их брать? Академия пока игроков не даёт, она лишь в начале своего творческого пути. Но Кононов уже не впервые работает главным тренером, все футбольные проблемы знает», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 31 тура Первой лиги «Торпедо» набрало 58 очков и на текущий момент занимает второе место. На третьей строчке находится «Черноморец» с 57 очками, на четвёртой — «Сочи» (56).
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