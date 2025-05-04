«Факел» — «Спартак»: Литвинов получил красную карточку на 25-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются воронежский «Факел» и московский «Спартак». Игра идёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

На 25-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.