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«Реал» готов выполнить условие «Ливерпуля» для досрочного перехода Трента — The Sun

«Реал» готов выполнить условие «Ливерпуля» для досрочного перехода Трента — The Sun
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Мадридский «Реал» готов заплатить «Ливерпулю» € 1 млн, чтобы правый защитник Трент Александер-Арнольд перешёл в стан «сливочных» до 30 июня, когда у него закончится контракт с мерсисайдцами. Об этом сообщает The Sun.

Ранее СМИ сообщали, что «Королевский клуб» хочет, чтобы английский футболист присоединился к команде до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня. Подчёркивалось, что «Ливерпуль» требует компенсацию за преждевременное расторжение контракта в размере € 1,5-2 млн. Вторым условием мерсисайдцев был отказ Александер-Арнольда от заработной платы за июнь.

Напомним, клубный чемпионат мира пройдёт в США и продлится до 13 июля.

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