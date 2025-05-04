Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Туран может возглавить «Шахтёр» — Сабунджуоглу

Экс-игрок «Барселоны» Туран может возглавить «Шахтёр» — Сабунджуоглу
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Арда Туран может стать новым главным тренером «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители клуба провели официальные переговоры с турецким специалистом в Лондоне. Подчёркивается, что стороны близки к достижению соглашения.

С апреля 2023 года Туран занимает должность главного тренера «Эюпспора». После 32 матчей турецкой Суперлиги команда 38-летнего специалиста набрала 50 очков и на текущий момент занимает шестое место. В следующем туре «Эюпспор» встретится с «Самсунспором» (4 мая).

Материалы по теме
«Шахтёр» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android