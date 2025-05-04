Экс-игрок «Барселоны» Туран может возглавить «Шахтёр» — Сабунджуоглу

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Арда Туран может стать новым главным тренером «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители клуба провели официальные переговоры с турецким специалистом в Лондоне. Подчёркивается, что стороны близки к достижению соглашения.

С апреля 2023 года Туран занимает должность главного тренера «Эюпспора». После 32 матчей турецкой Суперлиги команда 38-летнего специалиста набрала 50 очков и на текущий момент занимает шестое место. В следующем туре «Эюпспор» встретится с «Самсунспором» (4 мая).

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