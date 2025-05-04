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21:45 Мск
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«Факел» — «Спартак»: после первого тайма счёт 0:0

«Факел» — «Спартак»: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречаются воронежский «Факел» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

На 25-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.

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