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«Реал» намерен произвести множество изменений в команде летом — Relevo

«Реал» намерен произвести множество изменений в команде летом — Relevo
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В мадридском «Реале» ожидают большого количества изменений в команде грядущим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, стан «сливочных» могут покинуть до пяти футболистов, при этом «Реал» намерен приобрести примерно четырёх игроков.

С наибольшей вероятностью летом клуб покинут защитники Лукас Васкес и Хесус Вальехо. Полузащитник Лука Модрич останется в «Реале», если согласится продлить контракт с понижением зарплаты. Также испанский гранд рассчитывает, что его покинет защитник Давид Алаба, обладающий одним из самых больших окладов в клубе. Кроме того, «сливочные» готовы рассмотреть предложения по Франу Гарсии и Ферлану Менди. Будущее вингера Родриго Гоэса остаётся неопределённым.

Отмечается, что, помимо защитника Трента Александер-Арнольда, состав «Реала» может пополниться левым и центральным защитниками, полузащитником и нападающим, обладающим характеристиками, схожими с Хоселу. В качестве потенциального игрока для центра обороны «сливочные» рассматривают Вильяма Салиба из «Арсенала».

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