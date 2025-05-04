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«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Ахмат» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Абдулкадыров, Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев, Койта.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 26 матчей. ЦСКА заработал 51 очко после 26 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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