Арбитр Федотов высказался об удалении Литвинова в матче «Факел» — «Спартак»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в матче с воронежским «Факелом», который проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0. Хавбек красно-белых получил красную карточку на 25-й минуте игры. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны).

«Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков.

Второму ассистенту тоже прилетит, для него момент был открытый – мог бы и помочь. А сама красная карточка вопросов не вызывает вообще», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.