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Арбитр Федотов высказался об удалении Литвинова в матче «Факел» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался об удалении Литвинова в матче «Факел» — «Спартак»
Игорь Федотов
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова в матче с воронежским «Факелом», который проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0. Хавбек красно-белых получил красную карточку на 25-й минуте игры. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков.

Второму ассистенту тоже прилетит, для него момент был открытый – мог бы и помочь. А сама красная карточка вопросов не вызывает вообще», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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