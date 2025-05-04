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«МЮ» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ на матч с «Брентфордом»

«МЮ» выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ на матч с «Брентфордом»
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Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4 мая) является самым молодым для «красных дьяволов» в истории АПЛ. Средний возраст манкунианцев на эту игру составляет 22 года и 270 дней. Об этом сообщает Opta.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Байындыр, де Лигт, Шоу, Амасс, Фредриксон, Майну, Маунт, Гарначо, Угарте, Доргу, Оби-Мартин.

Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Франка набрала 49 очков за 34 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 39 очков после 34 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

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