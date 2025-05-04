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Тренер «Атлетико» Симеоне — о ничьей с «Алавесом»: нужно заслужить победу

Тренер «Атлетико» Симеоне — о ничьей с «Алавесом»: нужно заслужить победу
Диего Симеоне
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча с «Алавесом» (0:0) в 34-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

«Тяжёлый матч. В первом тайме не было ни одного голевого момента. Игра проходила в центре поля, где мы активно отбирали и теряли мяч, как и они. Не было точности в атаках ни с одной стороны, а с учётом жары матч был очень тягомотным.

Во втором тайме мы улучшились и в итоге сыграли так, как хотели бы начать. Команды внизу таблицы кажутся лёгкими, но это не так. То, что они внизу, не означает, что вы победите. Вы должны заслужить победу», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

После 34 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне сыграют с «Реалом Сосьедад».

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