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Удаление Литвинова в матче «Спартак» — «Факел» стало самым ранним в нынешнем сезоне РПЛ

Удаление Литвинова в матче «Спартак» — «Факел» стало самым ранним в нынешнем сезоне РПЛ
Руслан Литвинов
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В эти минуты проходит матч между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в 27-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. На момент написания новости счёт 0:0. Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов получил красную карточку на 23-й минуте игры. Данное удаление стало самым ранним в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

Всего в текущем сезоне РПЛ это 50-я красная карточка и только девятая в первом тайме.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.

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