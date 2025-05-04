Удаление Литвинова в матче «Спартак» — «Факел» стало самым ранним в нынешнем сезоне РПЛ

В эти минуты проходит матч между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» в 27-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. На момент написания новости счёт 0:0. Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов получил красную карточку на 23-й минуте игры. Данное удаление стало самым ранним в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал лиги.

Всего в текущем сезоне РПЛ это 50-я красная карточка и только девятая в первом тайме.

После 26 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 15 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко.