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Оби-Мартин — самый молодой игрок в старте «МЮ» на матч АПЛ, он побьёт рекорд Гринвуда

Оби-Мартин — самый молодой игрок в старте «МЮ» на матч АПЛ, он побьёт рекорд Гринвуда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Чидозье Оби-Мартин станет самым молодым футболистом (17 лет и 156 дней), когда-либо выходившим в стартовом составе «красных дьяволов» на матч английской Премьер-лиги. Датский игрок появится на поле с первых минут во встрече 35-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Об этом сообщает Opta.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
2-й тайм
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14'     1:1 Шоу – 27'     2:1 Шейд – 33'    

Оби-Мартин превзойдёт достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда (17 лет и 223 дня), установленного им в мае 2019 года.

Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Франка набрала 49 очков за 34 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 39 очков после 34 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

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