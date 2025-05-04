Оби-Мартин — самый молодой игрок в старте «МЮ» на матч АПЛ, он побьёт рекорд Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Чидозье Оби-Мартин станет самым молодым футболистом (17 лет и 156 дней), когда-либо выходившим в стартовом составе «красных дьяволов» на матч английской Премьер-лиги. Датский игрок появится на поле с первых минут во встрече 35-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Об этом сообщает Opta.

Оби-Мартин превзойдёт достижение нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда (17 лет и 223 дня), установленного им в мае 2019 года.

Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Томаса Франка набрала 49 очков за 34 матча. «Манчестер Юнайтед» заработал 39 очков после 34 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 82 очка за 34 игры.

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