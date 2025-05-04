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Факел — Спартак, результат матча 27-го тура РПЛ, счёт 0:0, 4 мая 2025 года

«Спартак» вдесятером сыграл вничью с «Факелом» в 27-м туре РПЛ
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Итоговый результат — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'
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На 23-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 51 очко. В следующем туре «Факел» сыграет с «Локомотивом» (11 мая), а «Спартак» — с московским «Динамо» (11 мая).

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