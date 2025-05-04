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«Спартак» вдесятером сыграл вничью с «Факелом» в 27-м туре РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались воронежский «Факел» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Итоговый результат — 0:0.

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На 23-й минуте полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 51 очко. В следующем туре «Факел» сыграет с «Локомотивом» (11 мая), а «Спартак» — с московским «Динамо» (11 мая).