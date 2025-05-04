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«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:30

«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 26 матчей. «Ростов» заработал 37 очков после 26 игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко за 27 игр.

В следующем туре «Химки» встретятся с «Оренбургом» (10 мая), а «Ростов» — с «Рубином» (11 мая).

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