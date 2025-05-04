Потеряв очки в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:0), «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство. До конца сезона РПЛ осталось три тура, а отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.

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После 27 матчей Российской Премьер-Лиги «быки» занимают первое место с 61 очком. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 54 очка после 26 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Спартак» с 51 очком после 27 встреч.

В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Как появился «Спартак»: