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Тренер «Ахмата» Ташуев — о матче с ЦСКА: вариантов нет. Нужно выиграть

Тренер «Ахмата» Ташуев — о матче с ЦСКА: вариантов нет. Нужно выиграть
Сергей Ташуев
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 4 мая, начало — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

— Какое сейчас эмоциональное состояние у команды?
— Оттолкнёмся от прошлых выездов. Обидно, что содержание игры вроде бы было неплохое, но какие-то несчастные случаи. Пенальти за 10 минут до конца матча с «Краснодаром», необязательный подкат. Ошибка в безобидной ситуации. С «Пари НН» вообще какой то парадокс: два незасчитанных гола, пенальти в наши ворота.

Результат негативный. Это ещё больше бьёт по психологии. Одна ситуация, когда ты проигрываешь матч и соперник владеет преимуществом. А когда вроде бы показываешь неплохое содержание и проигрываешь — двойной удар.

С психологией ребят поработали и дали выходные. Какой настрой у нас может быть? Вариантов нет. Максимально реализовать свой потенциал и выиграть матч.

Тренировочный процесс у нас был построен на атакующих действиях и реализации моментов, создании этих моментов. Последние дни больше работали над атакой, чем на оборонительных действиях. Многие футболисты у нас любят подносить, они креативные и играющие, но нет киллеров. Мы должны быть максималистами, чтобы было огромное желание забить, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.

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