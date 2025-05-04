Тренер «Ахмата» Ташуев — о матче с ЦСКА: вариантов нет. Нужно выиграть

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским ЦСКА в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 4 мая, начало — в 16:30 мск.

— Какое сейчас эмоциональное состояние у команды?

— Оттолкнёмся от прошлых выездов. Обидно, что содержание игры вроде бы было неплохое, но какие-то несчастные случаи. Пенальти за 10 минут до конца матча с «Краснодаром», необязательный подкат. Ошибка в безобидной ситуации. С «Пари НН» вообще какой то парадокс: два незасчитанных гола, пенальти в наши ворота.

Результат негативный. Это ещё больше бьёт по психологии. Одна ситуация, когда ты проигрываешь матч и соперник владеет преимуществом. А когда вроде бы показываешь неплохое содержание и проигрываешь — двойной удар.

С психологией ребят поработали и дали выходные. Какой настрой у нас может быть? Вариантов нет. Максимально реализовать свой потенциал и выиграть матч.

Тренировочный процесс у нас был построен на атакующих действиях и реализации моментов, создании этих моментов. Последние дни больше работали над атакой, чем на оборонительных действиях. Многие футболисты у нас любят подносить, они креативные и играющие, но нет киллеров. Мы должны быть максималистами, чтобы было огромное желание забить, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 51 очко.