Мбаппе забил 36 голов за «Реал» в дебютном сезоне, до рекорда Саморано — один мяч

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 34-го тура испанской Примеры с «Сельтой», проходящем в эти минуты. Таким образом, на счету французского футболиста 36 голов в официальных играх за «сливочных».

В случае если Мбаппе забьёт ещё один гол в нынешнем сезоне в составе «Королевского клуба», то он повторит рекорд бывшего форварда «Реала» Ивана Саморано, который в своём дебютном сезоне за «сливочных» (сезон-1992/1993) отметился 37 мячами.

Ранее 26-летний нападающий превзошёл достижение Криштиану Роналду, забившего 33 гола в первом сезоне в составе испанского гранда.

Саморано играл за «Реал» с 1992 по 1996 год. За этот период он принял участие в 173 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 22 результативными передачами.

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Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: